Kaks FC Sillamäe jalgpalliklubi ametiisikut said nelja-aastase keelu

18. mail toimunud Eesti meistrivõistluste III liiga kohtumisel kasutas FC Sillamäe mängukeeldu kandnud mängijat vale nime all. Kui jalgpalliliit distsiplinaarmenetlust alustas, asuti pettust varjama, valetati korduvalt, üritati mõjutada kohtunikke, peita tõendeid jms. Kaheksa päeva väldanud menetluse lõpuks tunnistati pettus üles.

Jalgpalliliit kogus distsiplinaarmenetluse raames 11 selgituskirja ja fotomaterjali ning korraldas kaks kohtumist, misjärel tühistas 18. mail FC Sillamäe osavõtul toimunud mängu tulemuse, sanktsioneeris võistkonda 300 euro suuruse rahatrahvi ja 3 punkti mahaarvamisega, Ametovit ja Torinavat nelja-aastase jalgpalli alal tegutsemise keeluga ning FC Sillamäe mängijat Giorgi Kudukhasvilit kahemängulise keeluga.

„Tegemist oli tõsise juhtumiga - üks pool sellest on mängukeeldu kandnud mängija vale nime all väljakule panemine, teine aga käitumine pärast seda, kui asi välja tuli. Jõuline tegutsemine pettuse varjamiseks on igasuguste heade käitumisnormide ja ausa mängu vastu. See oli tõsine rikkumine, mis ei jätnud muud võimalust, kui määrata ka vastavad sanktsioonid,” seisab Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjoni avalduses.