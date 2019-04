Käit ja Fulham kaotasid noorte Premier League'is Vaštšuki eksklubile

Kodustaadionil Craven Cottage'il mänginud Fulham lasi Bogdan Vaštšuki eksklubil endale väravad lüüa 4., 17. ja 89. minutil, esimene tabamus sündis penaltist. Readingul said jala valgeks Sam Baldock, Ben House ja Tyler Jayden Frost. 52 protsenti mänguajast palli vallanud Reading tegi 9 pealelööki Fulhami 7 vastu, löögid raamidesse jäid viiki 5:5. Fulhamil oli kasutada 11, Readingul 3 nurgalööki.

Käit alustas algkoosseisus ja vahetati pingile puhkama 82. minutil.

Premier League 2 tabelis on Fulham 18 punktiga 11. ehk eelviimane, Reading on 37 punktiga kolmas, liider on 39 punktiga Southampton.