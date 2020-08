Jüri Ratas viiruse tõttu ohtu sattunud Nõmme Kalju euromängust: väga keeruline olukord

Kuigi mänguks valmistuvates meeskondades ühtegi positiivset juhtumit pole avastatud, sunnivad Terviseameti sõnul Eestis kehtivad seadused meeskonnad isolatsiooni jääma seetõttu, et neid mängijaid loetakse koroonapositiivsete isikute lähikontaktseteks. Eile Tallinnasse jõudnud Sloveenia klubi NŠ Mura jättis oma koroonapositiivse mängija koos teise lähikontaktsega koju, Nõmme Kalju pole positiivse proovi andnud pallurit euromängu ettevalmistusse igaks juhuks kaasanudki.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et Kalju euromäng tuleb tal kultuuriminister Tõnis Lukasega arutlusele kell 14.

"Minuni on jõudnud info, et mõlemas meeskonnas on üks haigestunu ilma sümptomiteta. Rääkisime enne pressikonverentsi kultuuriministriga ja ma usun, et ta tahab sellest kell 14 rääkida. See olukord on väga keeruline, kui võistkondades on haigestunud sees. Terviseamet on oma seisukoha öelnud," ütles Ratas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisas: "Ma tuletaks meelde, mis oli üks suuremaid kriitikaobjekte kevadel, kui toimus võrkpallimäng olukorras, kus ühtegi teadaolevat nakatunut ei olnud. Nüüd, kui meil on see teada, on minu isiklik seisukoht - kui siin ei ilmne mulle teada olematuid asjaolusid või alternatiivseid käsitlusi selle kohta, kus nad on viibinud - siis see mäng on nakkusohutuse seisukohast mõistlik edasi lükata."

Kuno Tehva rõhutas varem toimunud pressikonverentsil, et nemad pole oma koroonapositiivse mängijaga kokku puutunud alates 20. augustist, pärast mida on kõik ülejäänud pallurid ja meeskonnaliikmed andnud kaks negatiivset viiruseproovi.

"Oleme alates 20. augustist olnud isolatsioonis ning see on meie tavapärane rutiin igal aastal enne euromänge. Meie meeskonda on kaks korda testitud. Ühtegi positiivset proovi pole antud. Mina isiklikult olen andnud proovi vabatahtlikult kaks korda, sest ma tahan viibida väljakul tsoonis, mis on meeskondadele lähemal. Leian, et iga kodaniku kohustus on olla veendunud, et nad pole viirusekandjad," rääkis Tehva Eesti Jalgpalli Liidus toimunud erakorralisel pressikonverentsil.