Jürgen Henn: Zagreb oli meie jaoks "jänes", kes aitas taset tõsta

Mida tänavustest euromängudest tulevikuks kaasa võtta või mis oli kõige suurem õppetund? "Teadmine, kuidas oma taset tõsta, hoida ja olla mentaalselt sellisel tasemel, et me suudaks olla see pool, kes on palliga julge ja domineeriv. Mängijatele võiks anda julgust fakt, et suutsime teist aastat järjest väga tugevate vastastega korralikutl mängida. Meil on usk ja teadmine, et see võimekus on meil sisimas olemas."

Flora peab juba pühapäeval uuesti väljakule tulema koduses Premium liigas, kui Lillekülas võõrustatakse Viljandi Tulevikku. "Kindlasti on raske koduliigale ümber keskenduda, aga õnneks on meil kaks päeva aega. Peame hästi taastuma, puhkama ja meeskonnana üksteist teravana hoidma, et keegi ei laseks oma taset alla. Peame olema üksteise suhtes nõudlikumad."

Kas euromängudest ka midagi kripeldama jääb? Henn: "Kõikidest neist mängudest on endiselt palju õppida. Suurim asi on tõenäoliselt see, kuidas mängida endast mitte väga palju tugevamate või võrdsemate meeskondadega, kuidas nende vastu paremini valmis olla. Tulemused tegime ära, aga peaksime ka mänguliselt oma klassi selliste tiimide vastu tõstma. Rahulolu võiks pakkuda see, et alagrupist ei jäänud väga palju puudu. Andsime tugevale vastasele korraliku lahingu."