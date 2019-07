Jürgen Henn vangerdusest väravapostide vahel: Floras komplekteerib klubi meeskonna ja treeneril on vaja need olukorrad ära lahendada

"Ega see lihtne otsus ei olnud," selgitas Flora peatreener Jürgen Henn pärast Flora 2:1 võitu Lilleküla staadionil. "Igonen pole meiega pikalt treeninud, aga tema tase ja tugevused on teada. Tahtsime talle enne euromängu ka meeskonnaga mängu anda. Richard on teinud stabiilse ja korraliku hooajaga ning tal kindlasti on potentsiaali, aga hetkel ma tunnen, et Matvei on grammi võrra parem."

Hennilt uuriti seejärel, kas vastaval vangerdusel võis olla ka platsivälisi põhjusi. "Nagu teada on, siis Floras klubi komplekteerib meeskonna," vastas Henn. "Kui klubi näeb vahel mingitele positsioonidele sobivaid Eesti mängijaid, siis need tuuakse. Treeneril on vaja siis need olukorrad ära lahendada."

Henn täpsustas äsja väljaöeldut: "Mitte midagi negatiivset ma siit välja ei loeks. Minu ja klubi vahel ei tasu siit midagi välja lugeda. Minu teada ka Alandi ja klubi vahel mitte. Olime klubis Igoneni tasemes niivõrd kindlad, et otsus sündis selles mõttes koos."

Nagu Levadialegi, oli tänane mäng Florale viimaseks ettevalmistuseks enne neljapäevast Euroopa liiga 2. eelringi avakohtumist, mille raames tuleb Lilleküla staadionile Serbia klubi Niši Radnički. Henn usub, et meeskond on tähtsaks mänguks valmis.

"Pigem küll. Detaile saab loomulikult parandada, aga suures plaanis olime selles, milles tahtsime, tugevad - olla kaitses tugev, suuta kaitsest ette võtta kontrarünnakuid, olla tugev standardolukordades, mis peavad ja saavad olema euromängus meie võimalused," sõnas Henn.