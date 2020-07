Jürgen Henn: tahaksin, et saaksime nende äratusteta hakkama

„Tahaksin, et saaksime nende äratusteta hakkama. Meeskonna sees teadsime, et selline asi (kaotus) võib juhtuda. Proovisime seda vältida. Me ei läinud Viljandisse kergelt võtma. Vahepeal jalgpall on lihtsalt selline,“ meenutas Flora peatreener Jürgen Henn ERR-i otse-eetris seekordse võidu järel eelmist kaotust.

Henn tõdes, et ka sel korral tekkis raske moment, kuid matši lõpus suudeti end siiski uuesti kokku võtta. „Rünnakul kadus idee ära. Ei osanud eduseisuga midagi peale hakata. Meie jaoks kadus suund ära,“ tõdes Henn.

Juba nädala pärast kohtub Flora teise tabeli tippmeeskonna FCI Levadiaga. Ülejärgmises voorus ootab aga järgmine tipptiim Nõmme Kalju. „Nüüd hakkame puhkama,“ tõdes Henn, et järgmiste tähtsate matšide eel tuleb esmalt natuke jõudu koguda.