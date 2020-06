Jürgen Henn: meeskond näitas julgust ja tahet palliga mängida

Flora võtab lõppevast nädalast kaasa kaks väärt võitu mulluse esineliku meeskondade vastu. Kolmapäeval mängiti 3:1 üle Paide linnameeskond, täna 2:1 Nõmme Kalju. "Paidet suutsime võita koleda mänguga. Täna proovisime rohkem jalgpalli mängida ja enda mängu peale suruda. Meeskond näitas julgust ja tahet palliga mängida - see võib näiliselt lihtne tunduda, aga tegelikult on iga puude väga tähis ja nõuab kunstmurul rohkem valmisolekut. Murul tuleb see kõik lihtsamalt. Meeskond soovis mängida ja tegi seda väga hästi," kiitis Henn oma hoolealuseid.

Avapoolajal oli Floral suuri probleeme realiseerimisega. Vähe sellest, et kasutamata jäeti arvukad nurgalöögid, ei suudetud väravaks vormistada ka kolme-nelja sajaprotsendilist mängulisest olukorrast tekkinud võimalust.

"Me nägime, et meil tekivad momendid. Võti oli see, et suutsime jääda rahulikuks. Teadsime, et kui jätkame samamoodi ja oleme kannatlikud, siis meil tekib veel momente, mille peaeme lihtsalt ära kasutama. Ma ei näinud, et me peaks poolajal midagi muutma, sest meie mäng toimis," sõnas Henn.

Nimeliselt tõstis Henn oma meestest esile 1:1 viigivärava löönud ja kuue vooru jooksul juba kaheksa korda võrku sahistanud Rauno Sappineni, kes on USA-sse lahkunud eelmise aasta parima väravaküti Erik Sorga asendamisega suurepäraselt toime tulnud. "Ta näitas tõelist ründaja sisu. Ei lasknud [luhta lastud võimaluste pärast] pead norgu ja töötas ka meeskonna heaks kaitses. Näitas, et on hea mängija. Tundub, et ta hakkab meeskonda sisse sulama, kuigi olen kindel, et ta ise tunneb, et tal pole veel sellist kontakti kõikide mängijatega tekkinud nagu varasemalt Zakaria Beglarišviliga. Tänane värav näitas, et [Konstantin] Vassiljeviga hakkab see klapp juba vaikselt tekkima," lisas Henn.