Jürgen Henn Levadia seljatamise järel: kindlasti üllatas, et suutsime nii palju ohtlikke momente luua

„Häid päevi on ennegi olnud, kuid kindlasti on hea tunne võita. Loomulikult. Ei saa lasta sellest aga pilvedesse tõusta,“ tõdes Flora juhendaja Jürgen Henn alustuseks ning märkis, et suurt võitu ei saa pidada tänavuse hooaja parimaks esituseks. „Mängud on olnud erineva isleoomuga. Kaitsva mängu kohta mängisime päris hästi. Meeskond suudab hästi kohaneda selle mänguga, mida on vaja.“

„Kindlasti üllatas, et suutsime nii palju ohtlikke momente luua. Olime üleminekutes kiired ja täpsed. Täna suutsime need momendid hästi välja mängida. Suur hulk kontrarünnakuid õnnestusid,“ tunnistas Henn ning lisas, et mänguliselt hakatakse jõudma aina paremasse vormi. „Tempo, palli liigutamise ja üleüldise kvaliteedi mõttes oleme edasi läinud. Oleme palliga kindlamad ja rahulikumad.“

Henn tunnistas, et kiire avavärav tegi sel korral nende elu lihtsamaks. „Avavärava puhul on vaja oskust ja õnne, et nii vara väravani jõuda. Kindlasti mõjutas see edasist mängu ning andis meile võimaluse sirgjoonelisemalt mängida. Ühtpidi tegi see asja ka keerulisemaks, kuid arvan, et täna oskasime eduseisus mängida.“

Ühe edu võtmena tõi Henn välja teravad ääreründajad Vlasi Sinjavski ja Rauno Alliku. „Vlasi ja Rauno on praegu heas vormis ning oskame neid õigesti leida ja kasutada,“ kiitis Henn.