Jürgen Henn Flora võidu järel: praeguste tulemuste jaoks tehti töö ära juba mõnda aega tagasi

„Võidu tõid meeskonna võidutahe, sisemine põlemine ja kirg,“ tunnistas Flora peatreener Jürgen Henn lõpuvile järel. „Viik oleks ka olnud meile hea tulemus. 75. minuti kandis oli näha, et meeskond läks võidu järele. Kiiretes vasturünnakutes tegi (Martin) Miller jookse ettepoole. See jättis meid tagant haavatavaks, kuid näitas soovi võita. Meeskond ise väljakul tunnetas, et see on tehtav.“

„Hoidsin Milleri jooksudel silma peal. Teadsin, et see on riskikoht. Kuna meeskond tundis, et siit on võimalik võtta kolm punkti, siis ei hakanud neid ka pidurdama,“ põhjendas Henn ning kiitis vahetusest sekkunud Mark Anders Lepikut ja Frank Liivakut, kes sepistasid 2:1 värava. „Pingilt alustajad ei ole meil varumehed. Nad on meeskonna osa, kes võivad meeskonda palju aidata.“

Floras teise ründaja staatuses olev Lepik pääses sel korral väljakule juba 64. minutil, kui ta asendas Premium liiga suurimat väravakütti Rauno Sappineni. „Vaatasin mängupilti ja tundus, et Sappinen ei teinud oma parimat mängu. Ta ei mänginud ka halvasti. Teame, et Lepik toob juurde võimsust, jõudu, kiirust ning sirgjoonelisust. Arutasime treeneritega, et seda on vaja. Kuna rütmiga harjumiseks läheb aega, siis otsustasime ta nii varakult sisse tuua.“

Henn tunnistas, et Sappineni on ilmselt veidike mõjutanud ka tihe mängukalender ja seeõttu ei olnud ta ehk seekord kõige värskem. „Ta mängib kõikides kohtumistes ühtviisi kõrge energiaga. Arvestades tema stiili, siis see (kerge väsimus) on loogiline. Samas lõi ta jälle ka värava ehk tegi seda, mida ründaja tegema peab. Meil on kaks head ründajat. Kui Sappinenil on vahetust vaja, siis meil on mees olemas.“

Henn tõdes, et praeguse hea hoo põhjused peituvad juba pooleteise aasta taguses ajas, kui tehti ettevalmistus 2019. aasta hooajaks. „Selle kindluse põhjus on töö. Eelmisel aastal saime ka Levadia vastu kolm võitu. Töö ja mentaliteet, mida mängijad treeningul näitavad, on meie edu alus. Meeskond hoiab omavahel hästi kokku. Praeguste tulemuste jaoks algas töö juba 2018. aasta talvel, kui tegime ettevalmistust 2019. aasta hooajale.“