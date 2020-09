Jürgen Henn: Euroopas peabki Flora teistmoodi tegutsema, ka järgmine vastane on mängitav

Kui Reykjaviki peatreener Runar Kristinsson tõdes kohtumise järel, et nemad olid parem meeskond, siis Henn tõdes, et kokkuvõttes on see vaatenurga küsimus. „Oleneb mida hinnata. Väravavõimalused olid meil paremad. Nad lõid palju kaugelt, kuid head väravavõimalused olid meil paremad,“ tõdes Henn ning lisas, et ilmselt tekitas sellist tunnet ka kohtumise lõpp, kus vähemuses külalised maruliselt viigiväravat jahtisid. „Mängu lõpp oli närviline.“

„Kui meeskond vajab väravat, siis asutakse suurte jõududega ründama. Nad võtsid ühe kaitsjad ära ja viisid palli ette. Ise palli võites kinkisime selle aga tihti vastasele tagasi. Ise jätsime aga head olukorrad kasutamata. Meil oli olukordi 3:0 ette minemiseks. Oleksime sellega vastaste võimalused kustutanud, kuid see ei õnnestunud,“ lisas Henn kohtumise ülevaateks.

Flora mängustiili kohta tõdes Henn, et eurosarjas ei saa väga ründavalt mängida ja oma tavapärast stiili harrastada. „Euroopas on ka kindlasti ootus, et mängime palliga rohkem. Reaalsus on see, et esmalt tuleb nendes mängudes rõhuda kaitsele ja olla seal tugevad. Rünnakul peame lootma kiiruse peale,“ tõdes Henn. „Loomulikult proovime leida samme edasi ja seda muuta. Hea seegi, et oleme suutnud kahel aastal järjest nüüd ka edasi pääseda.“

Euroopa liiga kolmandas eelringis ootab Florat nüüd ees Malta meister Floriana või Põhja-Iirimaa tšempion Linfield.

„Üritame leida võimaluse selle mängu vaatamiseks. Mõtleme välja plaani, kuidas nende vastu minna. Meil on ka seal väga hea võimalus edasi minna ja liikuda järgmisesse ringi. Võiksime tunda teatavat enesekindlust. Raske öelda kumb meeskond oleks meile sobivam,“ sõnas Henn lõpetuseks.