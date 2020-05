Jürgen Henn andis mõista, et koroonapaus kärbib ründava jalgpalli tiibu

„Eilsed mängud ja 2. vooru kohtumised näitasid, et kõik matšid võivad kulgeda ootamatult,“ sõnas Henn Soccernet.ee'le.

„Pausi tõttu pole ettevalmistus olnud harjumuspärane ning mängudeks on tulnud valmistuda lühendatud perioodi jooksul. Tundub, et ründavamat jalgpalli see ei soosi,“ sõnas Henn.

„Tuleb tööd teha, kõiki probleemseteks osutunud asju saab trennis tehtavate korduste kaudu parandada, et koostöö väljakul edaspidi paremini sujuks,“ lisas ta eksimuste kohta, mis aitasid kaasa Transi tabamuste sünniks.

Loe edasi Soccernet.ee-st.