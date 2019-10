Joachim Löw: võitsime kodus Eestit 8:0, aga see ei tähenda, et see võiks uuesti juhtuda

"Homne mäng näitab nii mõndagi meie keskendumise kohta. Me peame võitma ja meilt oodatakse võitu. Seda tunnetab ka mängijate omavahelistest vestlustest. Nad peavad olema keskendunud ja ma olen kindel, et nad seda ka on," rääkis Löw homse EM-valikmängu eelsel pressikonverentsil Lilleküla staadionil.

"Teame, et võitsime kodus 8:0, aga see ei tähenda, et võiksime seda uuesti teha. Eesti on meeskond, kes on varem palju häid tulemusi saavutanud. Peame looma võimalusi. Me ei saa enam punkte kaotada."

Saksamaa kapten Manuel Neuer lisas: "Peame olema väga fokusseeritud, näitama head söödumängu, looma võimalusi. Eeldame, et nad kaitsevad väga sügavalt. Meil on vaja mäng kiireks ajada ja tempokalt rünnates kaitsjate selja taha jõuda. Peame oma võimalustest parima välja võtma ja lööma värava nii ruttu kui võimalik, et olla kindlad, et me selle mängu võidame."

Kolmapäeval peetud sõprusmängus kaitses sakslaste väravat Barcelona puurivaht Marc-Andre der Stegen. Homme alustab kindlasti Neuer. Müncheni Bayerni mängumehelt küsiti, millise mängu neist kahest ta parema meelega vahele oleks jätnud, kui see tema valida oleks. "Muidugi oleksin tahtnud mõlemas mängus kaasa teha. Aga päeva lõpuks on mäng Eestiga valikmäng ning mul on väga hea meel, et saan selles osaleda," vastas ta.