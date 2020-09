Järvelaid viimase hetke suurepärasest võimalusest: lüüa ma oskan, tuleb aga säilitada külma pead

Järvelaid tõdes, et antud olukorras oleks tulnud oma asjadele kindlaks jääda, kuid kahjuks mõtles ta ehk liialt üle. „Tuleb säilitada külma pead. Lüüa ma oskan. Tuleb teha lihtsalt nii nagu trennis, mitte mõelda müüri pikkusele ja väravavahi headusele. Väljak oli libe ja jalg ok. Oleks võinud proovida lihtsalt tugevalt müüri kõrvalt,“ vaatas ta olukorrale tagasi ning samas tulevikku ette.

Konkreetselt mängule tagasi vaadates tõdes Järvelaid, et kahjuks mängiti liiga ettevaatlikult. „Esimesel poolajal ülehindasime neid ja vajusime liiga madalale. Niimoodi oli raske rünnakuid alustada ja neile ohtu valmistada. Teine poolaeg tegime paar muudatust ja proovisime kõrgemalt pressida ja tsoone kaitsta. Kahjuks on tabelis null, kuid oli ohtlikke tsenderdusi ja olukordi. Tulevikku silmas pidades on, millega tööd teha,“ lisas ta.