Jarmo Matikainen kriisist: oluline on püsida positiivsena

„Ilmselgelt on olukord kõigi osapoolte jaoks raske. Palju on teadmatust, mis teeb tegevuste pikalt ette planeerimise keeruliseks. Oleme mängijate ja klubidega ühenduses olnud, et teada saada, kuidas keegi on individuaalsed treeningkavad üles ehitanud. Paljud klubid on mängijatele jaganud plaanid, mille järgi treenida ja ennast vormis hoida. Vastavalt vajadusele aitame klubidel plaane koostada ja jagame omalt poolt nõuandeid,” kirjeldas peatreener praegust tööprotsessi.

„Oleme mängijatele saatnud materjale viimastest koondisemängudest Walesi ja Fääri saartega, kus on analüüsimiseks võistkondlikke ja individuaalseid klippe. Mängijate käekäigul hoiame silma peal treeningpäevikute abil. Möödunud nädalal vaatasime läbi üle 40 päeviku. Hea on näha, et suur osa mängijatest töötab kõvasti ja annab regulaarselt aru,” sõnas Matikainen, et mängijatega hoitakse erineval viisil kontakti.

Lisaks mängijatega suhtlemisele peavad naiste koondise ja tüdrukute noortekoondiste personal omavahel regulaarseid koosolekuid videosilla vahendusel, et hoida üksteist oma tegevustega kursis ja koordineerida koondiste tööd. „Olen rahul järjekindla töö ja pingutusega, mida treenerid ja meditsiiniline personal praegustes tingimustes üles on näidanud, et mängijaid tegevuses hoida. Samal ajal saame antud olukorras keskenduda ka suuremale pildile ja struktuurile ning valmistada ette ühtset mängu- ja treeningmudelit,” lausus Matikainen.

Soomlasest peatreener rõhutas seda, et vaatamata raskele perioodile tuleb mängijatel pea püsti hoida ja keskenduda treeningprotsessile. „Oluline on säilitada positiivsust ja vaadata tulevikku. Praegu on kerge oma eesmärgid silmist lasta, aga mingil hetkel saadakse sellest viirusest võitu, tavapärane elu läheb edasi ja jalgpall jätkub. Naiskondade jaoks oli hooaja ettevalmistus viiruse saabudes haripunktis ja seetõttu on oluline füüsilist vormi hoida. Ka praegustes tingimustes on võimalik teha heal tasemel treeninguid, et oma vormi säilitada ja isegi parandada. Tänu loovale lähenemisele saab asju muuta ka jalgpallispetsiifiliseks,” tõi Matikainen välja asjad, mida on oluline praegu silmas pidada.