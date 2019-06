Jalgpallitreener: ma ei näe, et Eesti koondislased tahaksid anda endast 110% või rohkemgi veel

"Ma ei ütleks, et kunagisega võrreldes nagu öö ja päev, aga mõnes mängijas on seda põlemist vähe. Vaatasin 2. juunil A. Le Coq Arenal Paide Linnameeskonna mängu FCI Levadiaga ja mulle avaldas sügavat muljet, kuidas Paide kutid teisel poolajal lõpuni välja võitlesid. Eesti koondislastes ma säärast võitlustahet ei näe, et anda endast 110% või rohkemgi veel," sõnas mitmete teenekate Eesti koondislaste (nt Enar Jääger, Urmas Rooba, Meelis Rooba, Vjatšeslav Zahovaiko) kunagine treener Mets Soccernet.ee-le.

"Laupäeval Põhja-Iirimaaga peetud mängu osas olen aga natuke kriitiline teisel põhjusel, sest olen seda meelt, et mängu ei kaotanud võistkond, vaid treener, sest kui Põhja-Iirimaa tegi vaheajal muudatusi, siis me ei reageerinud sellele omapoolsete käikudega," lausus Mets.

