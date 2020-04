Jalgpalliliit taotleb riigilt luba alustada Premium liigas treeninguid väikestes gruppides

Peaminister Jüri Ratas teatas täna Riigikogu infotunnis, et esialgu 1. maini kestma pidanud eriolukord pikeneb vähemalt kahe nädala võrra, kuid mida päev edasi, seda enam on räägitud erinevate meetmete leevendamisest. Jalgpalliliit on hoolitsenud selle eest, et meetmete leevendades ja erilubade andmises ka neid silmas peetaks.

"Kõige olulisem on see, et kõik sellised tegevused saavad lähtuda valitsuse otsusest, mis omakorda sõltub sellest, kas tervislik seisund on paranemas või mitte. Iga tegevusala, antud juhul siis jalgpall, peab olema valmis selleks, et jätkata mingisugusel viisil toimetamist kohe, kui see on mõistlikult võimalik," rääkis Delfile jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht. "Kohe, kui kriis algas, tegi jalgpalliliit mitu plaani ning kui oli näha, et hakatakse arutama, milliste meetodite abil ühiskonda jälle taasavada, siis andsime omapoolse nägemuse, kuidas see jalgpallis võiks toimuda."

Premium liiga klubides treeningute alustamise kõige tähtsam tingimus oleks Uibolehe sõnul kõikide trennist osa võtvate inimeste testimine ja mis tahes haigusnähtudega isikute platsile mitte lubamine. "Punkt üks oleks kõikide osalejate testimine. Teiseks toimuksid treeningud kontaktivabalt - mängijad jälgiksid 2+2 reeglit ja treeniksid väiksemates gruppides, ei kasutaks ühiseid riietusruume, vaid riietuksid kodus ja tuleksid treeningule oma autodega. Oleme oma plaanid kirjeldanud detailselt kuni selleni välja, et treeninguid filmitakse, videod vaadatakse jalgpalliliidu inimeste poolt läbi ja kui on näha, et mingeid reegleid on rikutud, on võimalik see luba võistkonnalt ära võtta," jätkas Uiboleht, kes usub, et muude valdkondade kõrval võetakse valitsuses sel nädalal arutlusele ka jalgpalliliidu ettepanek. "Kuna valitsus on öelnud, et nad arutavad sel nädalal kogu riiki puudutavaid meetmeid alates kaubanduskeskustest plaanilise ravini, siis ju nad ilmselt arutavad ka spordiga seotud põhimõtteid."

Väikestes gruppides treenimiseks loa saamine on Uibolehe sõnul alles esimene samm Premium liiga hooaja jätkumise poole. Teine samm oleks juba suuremad treeningud ning lõppeesmärk mängude taaskäivitamine. Publikut Uibolehe sõnul alustuseks päris kindlasti tribüünidele ei lubata.