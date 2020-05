Jalgpalliliit soovib reedel alustada treeningkohtumistega

Pohlaku soov on tingitud peaminister Jüri Ratase eilsest sotsiaalmeedia postitusest, kus ta ta teatas, et eriolukorra komisjon toetab ette panekut lubada alates 18. maist spordiürituste korraldamine. Tingimuseks on, et üritustele ei lubataks pealtvaatajaid.

Jalgpalliliit soovib reedel korraldada kuni viis treeningkohtumist järgnevatel tingimustel:

- mängud toimuvad suletud territooriumitel;

- mängude toimumisest ei teatata eelnevalt avalikkusele;

- mängudest ei tehta tele- ega muid otseülekandeid;

- mängud toimuvad lühendatud mänguajaga.

Pohlak palus kirjas kultuuriministrilt vastust, kas nimetatud tingimustel toimuvad treeningkohtumised kvalifitseeruvad treeninguteks, mida nad alaliidu arvates olemuselt on.

Jalgpalliliit soovib meistriliiga kohtumistega jätkata 19. mail.