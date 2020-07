Jalgpalliliit Sergei Lepmetsast: hea meelega ei tahaks kedagi sanktsioneerida

"Juhul, kui ei toimunud lepingu lõpetamine mõjuva põhjusega, nagu algselt paistis, siis tähendab see seda, et mängija õigused on endiselt Levadial ning teine klubi peab saama Levadiaga kokkuleppele tema ülemineku osas," täpsustas Uiboleht Delfile. "Lepmets teatas maikuus, et lõpetab elukutselise mängijakarjääri ja see teade võimaldas tal lõpetada lepingu Levadiaga."

"Meie peame kaitsma mängijate ning klubide õigusi ja hetkel on Levadia õigusi natuke rikutud. Neil lahkus põhiväravavaht, mis on normaalne, kui ta tahab karjääri lõpetada," jätkas Uiboleht. "Kui ta seda aga ei tee, on olukord hoopis teine. Kui Kalju tahab (Lepmetsa) osta, peab ta jõudma Levadiaga kokkuleppele. Nii see asi ju tavaliselt käibki. Praegu tahtis Lepmets loobuda, aga siis selgus, et ta ikkagi ei loobu. Nüüd oleme tagasi olukorras, et kui keegi teda tahab, peab ta Levadiaga kokkuleppele jõudma."

Missugused tagajärjed võivad Lepmetsa oodata? "Meie hea meelega ei tahaks kedagi sanktsioneerida, aga nüüd peamegi vaatama, kuidas olukord hargneb ning kas saame selle kuidagi lahendada. Kui mängija lõpetab karjääri, kuid tahab siis tagasi tulla, ei saa ta seda niisama teha, vaid peab läbima teatud protseduurid," sõnas Uiboleht, lisades, üleminekureeglite rikkumistel on erinevatel juhtumitel ulatunud karistused kuni pikajaliste mängukeeldudeni. "Meie eesmärk pole aga kedagi kogu reeglite karmusega karistada. Tahame olukorra lihtsalt ära lahendada. Loomulikult võib menetlus päädida ka mingisuguse karistusega."

Uibolehe sõnul peaks alaliidu otsus Lepmetsa osas saabuma hiljemalt järgmise nädala lõpuks.