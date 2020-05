Jalgpalliliit saatis valitsusele taotluse, et Premium liiga hooaeg jätkuks 19. maist

Sellise taotluse saatis 3. mail peaminister Jüri Ratasele ja kultuuriminister Tõnis Lukasele Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

"Treeningprotsessi ja võistlustega alustamine ülalmainitud kuupäevadel on hädavajalik selleks, et mängida Premium liiga hooaeg 2020 lõpuni (lühendatud mahus) mõistliku ajaperioodi jooksul (viimased mängud toimuksid detsembri alguses), et Eesti tippklubid saaksid valmistuda UEFA klubisarjade mängudeks ja Eesti koondise kandidaadid taasalgavateks koondise valikmängudeks," seisab EJLi pöördumises.

"Jalgpalliliidu kriisikomisjon on töötanud välja üksikasjaliku ja vastutustundliku plaani nii kontaktsete treeningute kui ka mängudega alustamiseks, kusjuures 2. mail käivitunud treeningtegevus on Premium liiga võistkondades alanud kõnealuse kava järele ehk siis rangematel eeldustel, kui Vabariigi Valitsuse poolt üldiselt lubatud. Treeningprotsessi lubatakse (järgides 2 + 2 printsiipi ja grupi suuruses maksimaalselt 10 inimest) ainult COVID-19 suhtes testitud mängijaid ja klubitöötajaid, mängijad ei tohi katsuda palli kätega ega lüüa peaga, kõik treeningud filmitakse jne, kusjuures tingimuste täitmist kohapeal jälgib EJL-i kriisikomisjoni poolt määratud inimene. Lisame, et kõnealused tingimused on valminud koostöös Saksamaa Jalgpalliliiduga," teatas EJL.

"Eesti Premium liiga näol on esimest korda ajaloos tegemist täisprofessionaalse võistlussarjaga, kus kõik võistlustel osalevad mängijad on tasustatud – seega palume ühtlasi jalgpallurite jaoks võimalust asuda tegema tööd. Kokku on Premium liiga klubides koos mängijatega tööl 395 inimest palgafondiga 2,95 miljonit eurot, kes maksid 2019. aastal riigile makse ligi 1,5 miljoni euro eest. Viimase kolme aastat jooksu maksid EJL ja jalgpalliklubid tööjõumakse kokku ca 11 miljoni euro eest, millega oleme Eesti spordis suurim maksumaksja," seisab Pohlaku allkirjastatud pöördumises.

Jalgpalliliit rõhutas lõpetuseks, et kuna jalgpall on ainus võistkonnaala, mille tegevus toimub kevadest sügiseni, on tegemist ainsa alaga, mille hooaeg peaks hetkel käima. Hooaja lõpuni mängimine on EJLi teatel oluline, et vältida suuri sportlikke ja majanduslikke kahjusid.