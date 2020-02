Jalgpalliliit pikendas naiste koondist juhendava soomlase lepingut

Lisaks naiste koondise peatreeneri ametile täidab Matikainen ka naiste jalgpalli arendusjuhi rolli, olles vastutav laiema struktuuri ülesehitamise eest.

Varasemalt on ta seotud olnud erinevate naiste rahvuskoondistega – aastatel 1999–2000 ja 2004–2005 oli ta Soome ning 2015. aastal Kanada koondise abitreener. 2010–2014 oli Matikainen Walesi koondise peatreener ja tegeles ka seal naiste jalgpalli arenguga. Samuti on ta olnud Soome tüdrukute U17 ja U19 koondise peatreener. Alates 2006. aastast on ta olnud UEFA ekspertgrupi liige, kelle ülesandeks on jälgida naiste jalgpalli tehnilist arengut rahvusvahelisel tasemel ning koostada ka erinevate finaalturniiride tehniline raport. Seda ülesannet täidab ta sel aastal ka naiste Meistrite liiga kohamängudel.

„Jarmo on viimase kahe aasta jooksul tegelenud aktiivselt naiste jalgpalli püramiidiga, juhendades selle tippu ehk A-koondist ja koordineerinud selle kõrvalt noortekoondiste tegemisi ning meil on hea meel, et ta saab tehtud tööd jätkata. Eesti naiste jalgpall on olukorras, kus vajame kindlat süsteemi ja strateegiat, et üles ehitada jätkusuutlik struktuur ning siin näeme Jarmol olulist rolli,” sõnas jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei.

„Kaks aastat on möödunud väga kiirelt ja tunnen, et selle ajaga on ära tehtud palju tööd. Oleme aluse pannud mitmele olulisele protsessile ning tunnen head meelt selle üle, kuidas mängijad ja klubid on nendele tegevustele reageerinud. Me kõik teame, et on vaja veel palju tööd teha, aga samal ajal oleme teadlikud mille nimel vaeva näeme ja milleks see kasulik on,” lausus Matikainen.