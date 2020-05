Jalgpalliliit ootab valitsuse otsust, et saaks Eesti meistriliigaga jätkata

FC Flora alustas ühistreeningutega Foto: Rauno Volmar

Peaminister Jüri Ratas teatas sotsiaalmeedias, et teadlaste hinnangutele toetudes on eriolukorra komisjon jõudnud järeldusele, et alates 18. maist võib vabas õhus korraldada tühjade tribüünide ees spordivõistlusi. Eesti Jalgpalliliit on valmis jätkama kohaliku Premium Liigaga, ent selleks on tarvis valitsuse ametlikku otsust.