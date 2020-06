Jalgpalliliit müüb klubijalgpalli finaalmängudele piiratud arvu pääsmeid

Piletilevis saab osta pääsmeid kõikidele finaalidele ning igaks finaaliks on ette nähtud eraldi pilet. Kell 13.15 pannakse pall mängu naiste karikafinaalis FC Flora – JK Tallinna Kalev, kell 16.00 kõlab avavile Tallinna FC Flora – JK Narva Transi vahelises meeste Tipneri karikafinaalis ja kell 19.30 algab esmakordselt toimuva U19 Eliitliiga Meistriliiga finaal, kus vastamisi lähevad Tartu JK Tammeka – Tallinna JK Legion.

„4. juulil toimub A. Le Coq Arenal kolm eraldiseisvat jalgpallimängu, igale neist pääseb maksimaalselt 1000 inimest," lausus Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. „Kohapeal tuleb tähelepanu pöörata teadaannetele, mis puudutavad inimeste liikumist. Pärast iga finaali lõppu tuleb staadionilt lahkuda ning seda ka nendel, kellel on järgmise finaali pilet olemas. Järgmise finaali piletiga saab staadionile uuesti siseneda.“

Anne Rei märkis, et kuigi 2+2 reegel on soovituslik, kutsutakse pealtvaatajaid üles staadionil hajutatult istuma. „Kindlasti on mõistlik koju jääda kõigil, kes on haiged või tunnevad, et neil on haigusele viitavad sümptomid," lisas Rei.

Staadioni ümber on avatud festivaliala, kuhu pääseb mängupiletiga kuni 1000 inimest. Festivalialal saab osta süüa ja juua ning seal jagub tegevusi igale vanusele. Pere kõige pisemad leiavad tegevust lastealal, kus saab meisterdada, lisaks toimib jalgpalliturg ning oma osavuse saab proovile panna FootDartsi nime kandvas mängus. Kõigi rõõmuks on kohal maskott Siil. Festivalialal leiab palju infot PlayGreeni kohta, mis on üleeuroopaline projekt, mille eesmärk on muuta jalgpalliüritused keskkonnasõbralikumaks.

Festivaliala avatakse kell 12 ning suletakse vahetult enne Tipneri karikafinaali. Jalgpallitegevused algavad rahvusstaadioni ümbruses juba kell 10, kui Nike Arenal pannakse pall mängu naiste 5 vs. 5 turniiril.

Meelespea

- Pileteid on müügil piiratud kogus. Osta pääse eelmüügist!

- Ole varakult kohal, sest nii väldid järjekordi ja saad osa mängueelsest melust.

- Autoga tulles varu aega ja arvesta, et staadioni läheduses on parkimiseks piiratud võimalused.

- Vaata tähelepanelikult oma piletil märgitud infot – sissepääs toimub vaid piletil kirjas olevast väravast!

- Riietu vastavalt ilmastikule. Jäta oma söök ja jook koju.