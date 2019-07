Jalgpalliliit määras Aleksandar Rogicile karistuse

Rogic sai karistada, sest kritiseeris pärast 1:2 kaotust FC Florale teravalt kohtunikke, väites, et nad pole erapooletud. Eriti vihastas teda peakohtunik Roomer Tarajevi poolt 17. minutil Flora kasuks antud penalti.

"Ei ole minu otsustada, kas tulemus oli õiglane või mitte. Minu arust muidugi ei olnud. Aga mõned asjad siin ei muutu kunagi. Olen siin riigis piisavalt viibinud, et kõigest aru saada. Teha hooaja sellises faasis derbimängus ühele meeskonnale selline kingitus nagu see penalti... Käsi oli väljaspool trahvikasti. Vaadake videot! Mina vaatasin, muidu ma seda ei räägiks," ütles Rogic kohtumise järel.

"Kuidas!? Kas see on jalgpalli huvides? Kui nii, siis mul pole sellega probleemi. Hästi tehtud! Mul ei ole ühtegi etteheidet Flora peatreenerile või mängijatele. Nad on hea meeskond, Jürgen [Henn] on suurepärane treener, mängijad on talendikad, järgivad ausa mängu põhimõtteid... Tänane oli hea jalgpall, hea võitlus. Neil olid omad, meil omad võimalused," lisas Rogic.