Jalgpalliliit küsib valitsuselt erisust, milleta jätmine tähendaks alaliidule 200 000-eurost lisakulu

"Eesti on hetkel ainus riik Euroopas, kes pole loonud oma rahvuskoondisele võimalust (nn. koridori) mängimaks kõiki kodumänge oma koduriigis, kusjuures mängude toimumine toetab ka turismisektorit. Eesti Jalgpalli Liidu jaoks tähendaks eelpool nimetatud nelja mängu pidamine välismaal ligi 200 000 euro suurust lisakulu (tellimuslennud, staadionid, teleülekanded, majutus, transport, mängukorralduskulud)," seisab taotluses.

"Kõik mängud toimuvad üle-euroopalist ranget koroonaviiruse vastase võitlmise juhendit (UEFA Return to Play Protocol) järgides, mis tähendab kõigile koondistele reisimist tellimuslennuga, ööbimist neljatärnihotellis eraldatud korrusel, liikumist ainult marsruudil lennujaam-hotell-staadion, näomaski kandmist kõigis avalikus ruumis viibimise hetkedel jms. Mängud peetakse pealtvaatajateta. Staadionid on jaotatud tsoonideks, kus delegatsioonidega kokkupuutuvate isikute arv on viidud miinimumini. Võistkonnad saabuvad Eestisse mängueelsel päeval ja lahkuvad koheselt mängujärgselt ehk Eestis viibimise periood on maksimaalselt 48 tundi."

"Kõik Eestisse teistest kui ka kolmandatest riikidest saabuvad delegatsioonid on hiljemalt 48 tundi enne Eestisse väljalendu läbinud Synlabi poolt COVID-19 testitud ja läbivad kordustestimise Eestisse saabudes. COVID-19 testimist koostöös Synlabiga korraldab UEFA, kes edastab kõik andmed. Ühegi positiivse testi andnud inimese kaasamine mängu või selle korraldamisse ei ole võimalik.

Kõnealused mängud on:

Eesti A koondis

11. oktoober 2020 Eesti - Põhja-Makedoonia, A. Le Coq Arena

14. oktoober 2020 Eesti - Armeenia, A. Le Coq Arena

Eesti U21 koondis

13. oktoober 2020 Eesti - Serbia, Pärnu Rannastaadion

Eesti naiste koondis

27. november 2020 Eesti - Türgi, A. Le Coq Arena

Palun teie kiiret reageerimist, sest Eesti Jalgpalli Liit peab UEFA-le teatama Eesti koondiste järmiste mängude toimumiskoha hiljemalt 24. septembril 2020."

Taotlusele on alla kirjutanud jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.