Jalgpalliliit käivitab noorte saalijalgpalli karikavõistlused

Karikavõistluste piirkondlikud etapid toimuvad jaanuaris ja veebruaris Raplas, Raasikul, Käärikul ja Sillamäel ning finaalturniirid leiavad aset märtsikuus Suure-Jaanis ja Rakveres.

Noorte saalijalgpalli karikavõistluseid peetakse kolmes vanuseklassis: U16 seas saavad kaasa lüüa poisid sünniaastaga 2004 ja 2005*, U14 vanuseklassis 2006. või 2007. aastal sündunud poisid ja U12 vanuseklassis nii poisid kui ka tüdrukud sünniaastaga 2008 või 2009.

„Kuna meie kliimas on talvel tihtipeale ainus võimalus jalgpalliga tegeleda sisetingimustes, siis otsustasimegi luua noortele võimaluse mängida kvaliteetselt organiseeritud saalijalgpalli noorteturniiridel. See on kiire ja tehniline mäng, mis annab jalgpalluritele talvisel ajal suurepärase võimaluse oma mänguoskuseid uuele tasemele viia. Ala on kiiresti arenenud ja siin on olemas ka rahvusvaheline väljund, kuhu suunas pürgida – on selge, et kõik ei teosta end murujalgpallis, “ sõnas Eesti Jalgpalli Liidu tehniline direktor Janno Kivisild.

„Meie jaoks on oluline, et turniirid toimuvad esialgu piirkondlikult, mis toob loodetavasti karikavõistlustele arvukalt osalejaid ning kaasavad kogu Eesti. Sellele järgnevad kõrgema tasemega finaalturniirid, mis toovad ühte saali kokku tolle vanuseklassi Eesti parimat. Samuti soovisime olla võimalikult paindlikud reeglite suhtes. Näiteks tegime muudatuse mänguaja suhtes, mis on kindlasti paljudele mängijatele ja jalgpallisõpradele tuttav traditsiooniliselt Aastalõputurniirilt,“ lisas Kivisild.