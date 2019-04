Jalgpalliliit alustas taas talenditreeningutega

Poiste talenditreeningutel on üle Eesti kaheksa tugipunkti. Neist kaks asuvad Tallinnas, lisaks on need Tartus, Viljandis, Pärnus ja Haapsalus Ida-Virumaa noored kogunevad Ahtmes või Jõhvis ning kõige lõunapoolsem grupp treenib Elvas või Võrus, teatab EJLi pressiteenistus.

Traditsiooniliselt toimub lisatreening esmaspäeval, Ida-Virumaa noored kogunevad teisipäeval ning kolmapäeval on koos Lõuna-Eesti grupp (Elvas või Võrus).

Tallinna gruppide peatreeneriteks on Aleksander Puštov ning Rego Säde, abitreeneriteks on Frank Sumberg ja Harles Läst ning väravavahtide treeneriteks Mihhail Kolesnikov ja Mairon Pihor. Puštov on peatreeneriks ka Ida-Viurmaal, kus tema abilisteks on Igor Shashkov ja Maddi Rennel ning puurilukkude eest vastutab Artjom Golubev.

Viljandi tugipunkti juhendajaks on Antti Rosenberg, keda abistavad Kevin Paavo ja väravavahtide treener Mati Jürisson. Pärnu grupi treeneriks on Martin Kuldmägi, abitreeneriks Henri Rüütli ja väravavahtide juhendajaks Ruslan Mironov. Haapsalus moodustavad treeneritekolmiku Theimo Tülp, Mart Pulst ja Ain Tammus.

Tartu gruppi juhendab Timo Teniste, abitreeneriks on Harles Läst ja väravavahtide treeneriks Karli Kütt. Elvas või Võrus on treeneriteks Laur Nurme, Jaanus Vislapuu ja Arvo Käkk. Eesti Jalgpalli Liidu poolelt koordineerib treeninguid Urmas Kirs.

Treeningutega tehti algust märtsis ning need kestavad 22. oktoobrini. Treeningutel osalevad mängijad sünniaastatega 2005 ja 2006 (pealinnas vaid 2006).