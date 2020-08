Jalgpalliliidu pöördumine vutipere poole: peame olema tähelepanelikud, sest viirus liigub endiselt ringi

"Viimased paar kuud on pealtvaatajad taas staadionil mängudele kaasa elanud ja erinevates liigades on püstitatud ka mitmeid publikurekordeid, mis on väga rõõmustav. Samas peame olema mänge korraldades tähelepanelikud, sest viirus liigub endiselt ringi," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

"Suur tänu kõigile klubidele ja mängijatele, kes on uues olukorras head koostööd teinud."

Ennetava meetmena palub jalgpalliliit kõigil pealtvaatajatel distantsi hoida nii sisenedes ja väljudes, tribüünil kui ka mujal. Soovitatav on tribüünil koos istuda maksimaalselt kahekesi või pere ja lähemate sõpradega, kuid teiste pealtvaatajatega hoida distantsi. Staadionil ei ole lubatud kasutada pasunaid. Staadionil tuleb kõigil pealtvaatajatel järgida hügieeninõudeid ja korraldajate juhiseid.

"Meil on ühine vastutus soovitustest kinni pidada, sest alternatiivi – taas mitte võistelda – ei soovi keegi," märkis Rei.

Jalgpalliliit soovitab mängude eel, kohtumise vältel ja pärast matše minimeerida kätlemisi. Kõik, kellel on haigusele viitavad sümptomid, peavad kodus püsima.