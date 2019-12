Jalgpalliliidu kooliprojektil jäi selja taha tihe novembrikuu

Novembrikuu jooksul külastasid projekti treenerid 14 kooli. Kuu esimesel päeval käidi Raplamaal Kaiu Põhikoolis, kus tegi kooliprojekti treenerite käe all harjutusi 33 algklasside last. Samas maakonnas jõudis projekt ka Järvakandi Kooli ja Hagudi Põhikooli, kus tegi jalgpalliga lähemalt tutvust vastavalt 50 ja 43 last.

Suurim külastus võeti ette Pärnumaal Rääma Põhikoolis, kus külastust aitasid läbi viia JK Vapruse treenerid ning millest võttis osa 120 last. Jõgevamaal käidi Siimusti Lasteaed-Algkoolis jalgpallirõõmu jagamas 60 lapsele. Harjumaal sai külastuse osaliseks Lagedi Kool 68 lapsega, Emili Kool 63 lapsega, Vihasoo Lasteaed-Algkool 27 õpilasega ning Paldiski Põhikool 25 lapsega. Lisaks külastati ka Ardu Kooli, kus oli kooliprojekti treeneritele abiks Kose JK ning üheskoos viidi lõbusaid mänge läbi 32 lapsele.

Tartumaal tutvusid jalgpalliga Vara Põhikooli ja Kambja Põhikooli lapsed, kui külastustes osales vastavalt 37 ja 49 õpilast. Võrumaal Krabi Koolis osales näidistreeningul 9 last ning kuu lõpus Lääne-Virumaal lustis Väike-Maarja Gümnaasiumis jalgpalli mängides 101 õpilast.

Viimase viie hooajaga (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) osales koolikülastustes kokku üle 30 000 lapse. Sel hooajal on septembrist kuni novembrikuu lõpuni kooliprojektist osa võtnud 1147 last.

Eesti Jalgpalli Liidu projekti „Jalgpall kooli!” toetavad Rimi, Nike ja ABC Motors.