Jalgpallikoondise peatreeneri kohusetäitjaks määrati Karel Voolaid

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri pressikonverents

Treenerite tiim peaks paika saama järgmisel nädalal. Kogu tiim juulikuu jooksul. Seejärel jääks veel üks kuu aega järgmiste mängudeni. Praeguseks on ainsana selge, et väravavahtide treenerina jätkab Mart Poom.

Pohlak: kandidaat number kaks helistas järgmine päev Tarmo Lehistele, et ta on valmis. ei ole mõistlik rääkida, kes ta oli ja kus ta oli. Kõige tähtsam on see, et meie soovitud mees tahtis seda tööd.

Voolaid noorte toomisest A-koondisesse: tean noori hästi. On palju huvitavaid tüüpe. Palju ambitsioonikaid tüüpe. Hoian neil silma peal. Praegu ühtegi konkreetset nime välja tuua ei tahaks. Selged seosed annab aeg. Aeg annab vastused.

Voolaid tulevikust: igal ajaperioodil vajame noori tulijaid. Jälle ja jälle on vaja uusi staare. Tuleb olla ka treenerina kannatlik, et selles meeletus konkurentsimaailmas, kus hordide viisi viiakse mängijaid klubide juurde. Meie mängijatel on teekond tippu raske. Kui püsivad teel, siis meie mängijates on seda ainest, et tippu jõuda. Praegu on lihtsalt selline olukord. Selge on see, et potentsiaali on. Koondis on seda näidanud. Paremad peavad mängima. Kui ei ole heades klubides, siis peavad olema vähemalt tegijad. Seejärel hakkab juhtuma.

Voolaid U21 koondise kehvadest tulemustest: võidud jäid erinevate nüansside taha. Oli mänge, mis rebiti peost ära. Oli mänge, kus me ei suutnud ise rusikat piisavalt tugevalt koos hoida. Kõikide mängude lõplik ebaedu ei olnud sarnase käekirjaga. Minus säilitas usku, et olime kõikides nendes mängudes mängus. Lõpptulemus tõi kaasa pettumust. Ma ei näinud kordagi, et mängijad oleksid väljakule läinud nii, et ei tule välja. Lõpuks kasvas isu päris suureks.

Pohlak noorenduskuurist: ei ole pannud eesmärki, et meeskond on vaja teha uueks. Uueks on vaja teha meeskonna väljanägemine väljakul. See on prioriteet. Oleme ära kirjeldanud meeskonna sees olnud probleemid. Kareli asi on mänguliselt uus meeskond väljakule tuua. Eesti-sugune jalgpallimaa ei saa olla väga kõrge keskmise vanusega koondis. Treener peab probleemid ise lahendama ja nägema, kuidas tulemuseni jõuda.

Voolaid noorte lisandumisest koondisesse: kui sul on vanemad mängijad, kes ei jaksa joosta, siis iga vanema mehe taha ei ole kirjutatud, et ta ei jaksa joosta. Selge, et keskmise vanuse teatud kõrguse kohta tuleb leida mängustiil, et nad jaksaksid. Vanus ei ole probleem, kui suudetakse leida õige mängustiil.

Voolaid Saksamaaga peetud mängust: treenerite maailmas tagantjärgi targutamine toimub treenerite omavahel. Ringis võime kritiseerijad ja targutajad olla. Sügisel on võimalik tõestada, mida teeksin teistmoodi.

Voolaid: Nõmme Kalju perioodi kohta võib öelda, et hüpe oli suur. Teised sammud minu karjääris on olnud loogilised ja optimaalsed väljakutsed.

Voolaid: kokkupuude noortekoondistega on väga tugev. Töötasime Martiniga ühes rütmis. Mõtlen ikka, kuidas läheb. See üllatus, et on hetk käes, kus tuleb suuri tegusid teha. Võib öelda, et tuleb ka üllatus. Ma ei saa eeldada, et kõik sammud on väga loogilised.

Voolaid: Avatud suhtlemine minu trump. Olen mängijatega otsekohene. Emotsioonid seotud sellega, mis toimuvad mänguväljakul. Ainult suhtlemine ei ole prioriteet number üks. Tuleb palju tööd teha ja pingutada asjadega, mis toimub väljaku peal. Kahtlemata on vaja tegeleda mõlema poolega. ainult ratsionaalse sportliku lähenemisega ei pruugi mängijaid aidata. Koondislastele on nõudmised suured.

Pohlak: oleme keskendunud A-koondise peatreeneri teemale. Koolitusosakond saab samaks perioodiks ka kohusetäitja. U21 ja U23 sellega oleme nii palju tegelenud, et räägime järgmisel nädalal.

Voolaid: peamiseks sooviks on, et Eesti koondis pakuks kogu Eesti jalgpallisõpradele midagi sellist, mis pakub hea tunde. Meis peab see veendumus endis sees olema.

Voolaid: Mehed on mehed. Mehed on veel maskuliinsemad kui noormehed. Vahel ka noored maskuliinselt Saan aru, et meeste juhtimine ja täiskasvanute juhtimine ei ole kerge protsess. Saan hästi aru, mis toimub mängijate põllul. Võib olla olen olnud rohkem lähemalt. Ei tunne end sellel põllul ebakindlalt.

Voolaid: Olen kahe jalaga maas treener. Saan hästi aru, mida see tähendab. Noore treenerina saan hästi aru, kuidas asjad juhtuma hakkavad. Kui jaa-d rohkem tasakaalus, siis nii ta on.

Voolaid: Uus ja huvitav olukord. Kaasneb ka sportlik auväärne positsioon, mille nimel peaks ja võiks kõik treenerid töötada. See ajastus minu jaoks on selgelt õige. Pean ennast piisavalt vanaks treenerina, kuid piisavalt nooreks inimesena. Tarkus kogunenud aastate jooksul, kuid säilinud tugev emotsioon, kuidas seda tööd teha. Oli aega mõelda. Ei olnud kindel, milline pakkumine tuleb. Aivar tegi seda väga peenelt. On olnud aega konkreetselt ja sügavuti mõelda ja tegutseda. Järjest rohkem on kasvanud sees tunne ja usk, et saan selle asjaga hakkama.

Pohlak: Selle põlvkonna treenerid on töötanud esimeste välismaa treenerite kõrval, kes siin käinud ja siia oma teadmisi toonud. Leping on sõlmitud selle valiktsükli lõpuni. Karel on nö peatreeneri kohusetäitja. Karel on tänaseks pidanud ka treenerite tiimiga esimesed vestlused. Väravavahtide treenerina jätkab Mart Poom. Temal on juba leping. Teisi nimesid täna välja tuua ei soovi. Nendega ei ole veel kokkuleppeid sõlmitud.

Pohlak: Kohtusime eelmise nädala neljapäeval koos Janno Kivisillaga Voolaidiga. Saime veendumuse, et ta tahab seda tööd vastu võtta. Juhatus soovis seejärel kuulda Kareli nägemust. See toimus nüüd just praegu. Karel Voolaid oli kandidaat number üks, kellega tahtsime rääkida. Tegemist on uue treenerite põlvkonna juhtiva treeneriga. See on see põlvkond, kes on kasvanud treeneriks iseseisvas Eestis.

Esimesena saab sõna Pohlak: esmalt toimus juhatuse koosolek. Kuigi otsus oli varem tehtud, siis juhatus soovis uue peatreeneri nägemust kuulda. Vestlus oli tore ja ei saanud õigel ajal pidama.

Praeguse kokkuleppe kohaselt on Voolaid ametis käimasoleva EM-valiksarja lõpuni. Valiksari lõppeb Eesti koondise jaoks 19. novembril võõrsil Hollandi vastu.

Viimati tegutses Voolaid U21 ja U23 koondise peatreenerina. U21 tiimi juures jäi tema saldoks 1 võit, 7 viiki ja 9 kaotust. Valikmängudes oli saldoks 2 viiki ja 8 kaotust. U23 eesotsas pidas ta ühe matši ning seal alistati 2:0 Inglismaa C-tiim.

Karel VoolaidSünniaeg: 4. juuli 1977Karjäär treenerina 1997-2008 kuulus Voolaid FC Flora ridadesse. Muuhulgas töötas ta ka esindusklubi abitreenerina.2009 Turku TPS-i abitreener (Soome)Edaspidi tegutsenud ainult peatreenerina2010 Nõmme Kalju 2012-2013 Eesti U192013 Eesti U162015 Eesti U162017-2019 Eesti U21 ja U23

Voolaiu esimeseks kohtumiseks Eesti koondise peatreenerina saab olema 6. septembri EM-valikmäng Valgevene vastu.

Homme 42. sünnipäeva tähistav Voolaid on treenerina töötanud üle 20 aasta. Viimati oli ta ametis Eesti U21 ja U23 koondise peatreenerina.

Esmalt jagatakse kõigile välja jalgpalliliidu avaldus, kus märgitakse, et koondise peatreeneri kohusetäitjaks on määratud Karel Voolaid.

