Jalgpallikoondise peatreener Voolaid Rahvuste liigast: kahest mängust neli punkti on miinimumeesmärk

"Alla nelja punkti ei taha ma leppida. Kui keegi tahab mind konksu otsa tõmmata, siis palun. Ma ei ela illusioonides, arvan, et neli punkti on reaalne. Aga elu võib minna ka teistpidi. Nägite, mis eelmisel sügisel juhtus. Tahame Rahvuste liigas väga hästi esineda, mitte vabandusi tuua. Neli punkti on miinimum," ütles Voolaid.

Lisaks Gruusiale ja Armeeniale kuulub alagruppi Põhja-Makedoonia. Voolaiu suurem eesmärk on grupi esikoht.

"Ikka tahan võita alagruppi. Kõik alla selle on pettumus. Sõltub, kui suur see pettumus on," lausus ta.

Voolaiu sõnul võtab ta koroonaviiruse ohu tõttu päeva korraga. Juhendaja loodab, et kõik koondise nimekirjas olevad mängijad jõuavad esmaspäeval tervena kohale.

Enne koondisega liitumist peavad kõik koondise mängijad ja personal andma negatiivsed koroonaviiruse testid.

Lisaks testitakse koondist enne Gruusia mängu ja enne Armeenia lendu. Armeeniasse lennatakse tšatreriga. Tegu on kõrge nakatusmisriskiga riigiga, aga koondis on n-ö „mullis”.

Gruusiat võõrustatakse Tallinnas A. Le Coq Arenal 5. septembril kell 19.00 ja Armeeniaga mängitakse võõrsil 8. septembril. Mängud peetakse pealtvaatajateta.