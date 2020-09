Jalgpallikoondis loodab lõpetada kurvad seeriad. Kas tuleb langetada valik Vassiljevi ja Tunjovi vahel?

Lisaks Eestile ja Gruusiale kuuluvad C-liiga teise alagruppi veel Armeenia ja Põhja-Makedoonia. Vaadates eestlaste viimaseid tulemusi, siis pooleli on mitu kurba seeriat, mis vajaksid kiiremas korras lõpetamist. Eesti koondise võimalikule algkoosseisule otsa vaadates on selge, et põnevaid küsimusi on palju. Ilmselgelt ootavad fännid väljakule 19-aastast Georgi Tunjovi, kes tegi lõppenud aastal läbilöögi Itaalia kõrgliigas. Kui Tunjov panna aga algkoosseisu, kas siis see võiks tähendada meeskonna kapteni Konstantin Vassiljevi pingil maandumist?