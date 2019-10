Rahvuskoondis on 24 aasta pikkuse pausi järel seisus, kus valiksarja lõpus võib Eesti nime taga seista ümmargune null. Rahvusvahelise vutieluga taasliitumise järel on eestlased seni osalenud 13 valiksarjas. Võrreldes algusaegadega on viimastel kordadel punktisaagid olnud ikka korralikud. Nüüd ollakse aga seisus, kus on oht korrata läbi aegade kõige kehvemat tulemust