Jalgpalliit taotleb tänasele euromängule kultuuriministeeriumist sarnast eriluba, mis anti Rally Estoniale

"Terviseametis oli täna hommikul koosolek. Terviseametist öeldi jalgpalliliidule, et nemad ei saa midagi otsustada, sest praegu Eestis kehtivate reeglite kohaselt peavad koroonaviiruse positiivse testi andnud lähikontaktsed jääma isolatsiooni," sõnas Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht Delfile.

Uiboleht lisas, et jalgpalliliit pöördub nüüd kultuuriministeeriumi poole, et saada samasugune erand, mis tehti Rally Estoniale ja Tallinna täispikale triatlonile. Mõlema tippvõistluse puhul otsustas valitsus teatavasti, et sportlastel piisab negatiivsest koroonatestist, et võistlema pääseda.

Kell 11.15 annavad Eesti jalgpalliliit ja Nõmme Kalju sellel teemal pressikonverentsi.

Eile hilisõhtul informeeris terviseamet jalgpalliliitu suuliselt, et nad ei anna luba neljapäeval kell 17.30 Kadrioru staadionil algava UEFA Euroopa liiga I eelringi mängu Nõmme Kalju - NŠ Mura toimumiseks.

Terviseameti otsus põhineb faktil, et üks 22. augustil Nõmme Kalju eest Premium liiga mängus osalenud jalgpallur andis positiivse koroonaviiruse proovi nii 23. augustil kui ka 25. augustil. Samuti andis üks NŠ Mura eest 22. augustil Sloveenia liiga mängus osalenud jalgpallur positiivse koroonaproovi 24. augustil. Terviseameti hinnangul on kõik nimetatud mängudes osalenud jalgpallurid olnud haigestunud vutimeestega lähikontaktis.

Uudist täiendatakse.