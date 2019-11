Jalgpallifännid kogusid Eesti jalgpalli toetuseks 78 000 eurot

Iga LHV Jalgpallikaardiga tehtud ostu pealt maksab LHV 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. LHV Jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, mille on loonud ühiselt LHV ja Eesti Jalgpalli Liit ja mis annab kaardiomanikule ka mitmeid spordisõbrale kasulikke soodustusi.

Nagu varasematel aastatelgi, kogusid fännid suurima toetussumma Eesti Jalgpalli Liidule; klubidest teenisid eelmisele aastale sarnaselt suuremad toetussummad Tartu Jalgpallikool Tammeka, Tallinna FC Flora ja Nõmme Kalju FC.

„LHV jätkab innukalt Eesti Jalgpalli Liidu peatoetajana ja meil on hea meel, et fännid koguvad oma pangakaardi aktiivse kasutamisega toetussummasid klubidele üle terve Eesti. Tänavu oleme laiendanud LHV pangateenuste üle-eestilist kättesaadavust – loodetavasti aitab see kasvatada ka LHV Jalgpallikaardi populaarsust kõikjal Eestis,“ kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

„Kogutud rahasumma näitab, et jalgpalliklubide kogukonnad on jätkuvalt aktiivsed, mida kinnitavad ka sel aastal kolmes kõrgemas liigas püstitatud pealtvaatajate rekordid,“ lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak. „Oleme lähiaaastatel eriti palju investeerimas klubide arengusse ja LHV Jalgpallikaardi projekt aitab sellele oluliselt kaasa, rõhutades klubi toetajaskonna olulisust. Suur aitäh LHV-le väga hea koostöö eest!“

2017. aastal koguti LHV Jalgpallikaardiga klubide toetuseks 65 286 eurot ning 2018. aastal 79 766 eurot.