Jalgpalliametnikud pälvisid Eesti Eriolümpia hõbemärgi

Allase ja Tölpuse jaoks oli tegu meeldiva üllatusega, eriti kuna EOEÜ andis hõbemärke välja esmakordselt.

„Ütlen ausalt, et olen šokeeritud ja südamest liigutatud! Väga keeruline on seda sõnadesse panna, aga see on minu jaoks suur au. Kindlasti motiveerib tänuavaldus mind sel rindel veelgi kaasa mõtlema ja asju edasi viima,” sõnas igapäevaselt Viljandi JK Tuleviku tegevjuhi ametit pidav ning EOEÜ-s jalgpallikoordinaatorina tegutsev Rain Tölpus. „Kindlasti tahaksin täna ka jalgpalliklubipoolset toetust, milleta oleks keeruline seni saavutatu ellu viia.”

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allase jaoks oli samuti tegu positiivse üllatusega. Allas tõi välja suurenenud ürituste arvu ning nende kvaliteetse läbiviimise. „Meeldiv aastatepikkune koostöö on tõesti vilja kandnud. Meile anti üle väärikas hõbemärk, mis andis mõista, et oleme õiget asja ajanud,” sõnas ta.

Koostöö sujumist kinnitas EOEÜ spordidirektor Siret Kruk: „Nii Rain Tölpus kui ka Teet Allas said hõbemärgi Eriolümpia jalgpalli toetamise ja arendamise eest. Oleme edukalt läbi viinud erinevaid üritusi ning intellektipuudega inimeste jalgpall on astunud suure sammu edasi.”

Jalgpallil on tähtis osa erivajadustega inimestele sportimisvõimaluste pakkumiseks. Viljandi on kaheksa aastat korraldanud erivajadustega inimestele turniire ning lähiaastatel on plaanis tuua siia ka rahvusvaheline turniir. Rahvusvahelist kogemust on ammutatud ka näiteks maailmamängudelt, kus osales tänavu märtsis esmakordselt Eesti eriolümpiakoondise jalgpallivõistkond.