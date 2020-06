Jalgpalliakadeemias lõpetas esimene lend

Kui aastaid on Arte Gümnaasiumiga koostöös toiminud gümnaasiumiastme jalgpalliklass, siis 2018. aasta sügisel algas projekt, mille vältel alustavad talendikad jalgpallurid Artes õppimist juba 8. klassist. Jalgpalliliit tagab mängijatele kvaliteetsed treeningtingimused ning toetab haridusteed. Lisaks ühistreeningutele esindavad mängijad edasi oma seniseid koduklubisid, kellele jäävad mängijaõigused.

„Tegu oli väga kokkuhoidva klassiga ning silma paistis ka see, et lapsevanemad olid ääretult toetavad,“ sõnas jalgpalliakadeemia juhataja Marko Lelov. „Mul on suur rõõm, et kaheaastane koolikogemus Artes läks korda. Kui projekti alguses võis mõnel olla kahtlus, kas suudame ühendada koolihariduse ja tiheda treeningkalendri, siis näitasime, et suure tahte ja hea planeerimisega on kõik võimalik. Jääme sellele lennule pöialt hoidma ja juba tänaseks on kindel, et enam kui kolmveerand jätkavad gümnaasiumiteed Arte jalgpalliklassis. Minupoolsed suured tänud kogu kooliperele, kellega on olnud hea koostööd teha.“

Jalgpalliakdeemia põhikooli lõpetasid Markus Riisenberg, Romet Kaupmees, Romet Mathias Kivestu, Ramon Smirnov, Hugo Palutaja, Kristofer Robin Grün, Oliver Niit, Oliver-Aleksander Otti, Adrian Mõttus, Oskar Hendrikson, Roman Teljakov, Egert Pootsik, Fjodor Melehhov, Markus Vetto, Georg Pank, Daniil Golovatš, Mark Terehhov, Evgeni Radionov, Aleksander Filatov, Siim Leier, Rinno Saviir ning Tauri Bachmann.

Jalgpalliakadeemia juhataja on Marko Lelov, peatreener Marko Pärnpuu, treener Andres Oper, kehalise ettevalmistuse eest vastutav Hendrik Nälk ja väravavahtide juhendajad Mairon Pihor ja Andrus Lukjanov. Esimese lennu klassijuhataja oli Arvis Kiristaja.