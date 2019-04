Jalgpalli suvelaagritesse registreerimine on täies hoos

EJLi ja Rimi jalgpalli suvelaager Foto: EJL

Registreerimine Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ja Rimi jalgpalli suvelaagritesse on alanud hoogsalt, kui esimesse vahetusse on nädalaga kirja pannud 230 last.