Jalgpalli suvelaagritesse registreerimine algab järgmisel nädalal

Tavapäraselt toimuvad laagrid kahel korral aastas – juunis ja augustis, kuid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustati tänavu korraldada laagrid vaid augustis. Võrreldes varasemate aastatega, ei toimu sel korral ekskursioonipäeva Tallinnasse A. Le Coq Arenale. Laagrites on osalejate maksimaalne arv 20, kuid piirangute leevenemisel võib see arv suureneda.

Laagritesse on oodatud osalema 2008.-2013. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, valitud laagrites on poiste sünniaastateks 2009-2013. Eelnev jalgpalli mängimise kogemus ei ole laagris osalemiseks vajalik. Osavõtutasu on 80 eurot ning hinna sisse kuuluvad lühikeste varrukatega ning mängija eesnimega särk, lühikesed püksid ja kedrad firmalt Nike, joogipudel, puuviljad, soe lõunasöök (v.a viimasel päeval).

Hetkeseisuga võõrustavad laagreid Antsla, Avinurme, Haapsalu, Jõhvi, Kadrina, Keila, Kihnu, Kose, Kunda, Kuressaare, Kärdla, Lihula, Pärnu, Räpina, Tartu, Vaimastvere, Valga, Väike-Maarja, Vääna ning Tallinnas Kalevi kunstmuruväljak, Kotka staadion, Nike Arena, Sportland Arena ja Sõle kunstmuruväljak.

Suvelaagrite eesmärgiks on tuua rohkem noori spordi ja jalgpalli juurde, tugevdades samal ajal ka laste tervist ning arendada nende kehalisi ja vaimseid võimeid. Võit ja võidu saavutamine tähtsust ei oma. Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu poolt valitud ning koolitatud noortetreenerid, kelle eesmärgiks on tagada kvaliteetse treeningu ühildamine laste mängulõbuga.

Infot laagrikohtade, registreerimise ja toimumise tingimuste kohta leiab jalgpalliliidu kodulehelt.

Suvelaagreid toetavad Rimi, Nike, Sportland, Corny, Balbiino, FIFAA ja ABC Motors.