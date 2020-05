Jalgpalli rahvaliigad alustavad tänavu juunikuus

A-tasandist võttis mullu osa 35 võistkonda 781 mängijaga. B-tasandi võistlus tõi väljakutele 52 võistkonda 1045 huvilisega. Naiste rahvaliigas osales 13 naiskonda 234 mängijaga. Noorte rahvaliigas selgitasid eelmisel aastal võitja 16 võistkonda, kus mängis kokku 222 noort pallurit.

Tänavuse hooaja eel muudeti rahvaliiga juhendit, mis seab Coolbet rahvaliiga B-tasandil mängijate ülesandmiseks mõned piirangud. Võistkonda ei ole lubatud üles anda aastatel 2017–2019 tippliiga (PL, EL, ELB) kohtumises mänginud meest. Lisaks ei tohi registreerida 2019. aastal II liigas või noorte Eliitliigade meistri- ja/või esiliiga mänginud meest. Juhendid leiab SIIT.

Rahvaliigade 1. vooru mängud on planeeritud 7. juuniks, täpne võistlussüsteem ja alagruppide koosseisud selguvad pärast registreerimist. Ühe võistkonna osavõtumaks on 100 eurot (naiste ja noorte rahvaliigas osalemine on endiselt tasuta). Võistkonna registreerimise info leiab SIIT.

Rahvaliigade eesmärk on kaasata jalgpalli mängima neid mehi, naisi ja noorukeid, kes ei soovi või ei saa erinevatel põhjustel mängida kaasa Eesti meistrivõistlustel – olgu põhjuseks liiga suur koormus meistrivõistlustel, oskused või lihtsalt soov pingevabas õhkkonnas jalgpalli mängida.

Rahvaliiga olulisim printsiip on, et võimaluse saaksid kõik: iga küla või sõpruskond, kes soovib võistkonda välja panna, saab selle võimaluse. Kasutatavate väljakute nõudmised ei ole ranged – praktiliselt iga küla- või kooliväljak sobib. Sõltuvalt väljaku suurusest on korraga ühes võistkonnas väljakul 7 kuni 11 mängijat.