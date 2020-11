Jalgpalli Premium liigas algab põnev viimane ring

Jalgpalliliidu otsusega muudeti viimase ringi ülesehitust ning kolme ringi järel kohtuvad omavahel 1.–4., 5.–6. ning 7.–10. kohal asuvad meeskonnad. See tähendab, et esinelik mängib hooaja jooksul kokku 30 mängu ning 5. ja 6. koha meeskonnad 28 mängu. 7.–10. koha meeskonnad peavad samuti 30 mängu.

Uus voor algab laupäeval kell 13.00, kui samaaegselt pannakse pall mängu kahes kohtumises. Sportland Arenal hakkavad olulisi punkte jagama TJK Legion ja Tallinna Kalev. Meeskonnad heitlevad kohtadele 7.-10., kus neli meeskonda mahuvad seitsme punkti sisse. Legion on enne viimast ringi ennast kergitanud seitsmendale positsioonile ning kogutud on 25 punkti. Kalev hoiab küll kümnendat kohta, kuid on tänu viimaste mängude headele tulemustele toonud ennast konkurentidele lähemale. Üleminekumängudele viivast üheksandast kohast jäädakse maha kahe punktiga.

FC Kuresaare ja Narva Trans astuvad väljakule Kuressaare kunstmurustaadionil, kus loodetakse kindlustada oma kohta tabelis. Enne laupäevast kohtumist lahutab meeskondi vaid üks punkt, kui Trans asub 21 punktiga kaheksandal kohal ning Kuressaare paikneb üheksandal tabelireal. Sel hooajal on omavahelised mängud kulgenud tasavägiselt. Maikuus peetud vastasseisus suutis Kuresaare välja tulla 0:2 kaotusseisust ja võtta 3:2 võit. Seejärel teenis Trans 1:0 võidu ning viimane kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Pühapäeval toimub Premium liigas kolm vastasseisu. Kell 12.00 peetakse Sepa jalgpallikeskuses lahingut Lõuna-Eesti lahingut, kui derbimängus kohtuvad Viljandi Tulevik ja Tartu Tammeka. Meeskondade jaoks on tegemist hooaja viimase kohtumisega ning mängus on viienda koha saatus. Enne omavahelist matši hoiab viiendast positsioonist kinni Tammeka, kes on kogunud 31 punkti. Tulevik jääb konkurentidele alla aga ühe punktiga ning võidu korral tõustakse ise viiendale kohale. Omavahel on peetud põnevaid kohtumisi, kui Tammeka on kirja saanud 2:1 ja 1:0 võidud ning Tulevik omakorda alistanud vastased 2:0.

Kell 13.00 saab Hiiu staadionil avavile raudteederbi, kui Nõmme Kalju võõrustab eelmises voorus meistritiitli kindlustanud FC Florat. Kui Flora esikoht on neli mängu enne hooaja lõppu kindel, siis Kalju üritab ennast kõigest väest hoida medaliheitluses. Praegu jäädakse ühe enam peetud kohtumise juures kolmandast kohast maha nelja punktiga. Seni on Flora noppinud rohkem punkte, kui kaks vastasseisu on lõppenud nende 2:1 võiduga ning viimati tehti Kaljuga A. Le Coq Arenal väravateta viik.