Jalgpalli Premium liiga püstitas pealtvaatajate rekordi

Kohe Transi järel tulevad tihedalt FCI Levadia (keskmiselt 391 pealtvaatajat kodumängudel, tõus võrreldes 2018. aasta 1. ringiga 64%) ning FC Flora (keskmine publikuarv 390, tõus 48%). Tublisti on kodumängude külastatavust tõstnud ka Viljandi Tulevik ja Paide Linnameeskond, kelle mänge külastas 1. ringis keskmiselt vastavalt 348 ja 306 vutifänni. Viljandi keskmine publikuarv 1. ringis tõusis seega 69%, Paidel koguni 110%!

Ainsa klubina on võrreldes mullusega pisut tagasi andnud Tartu Tammeka, kelle 1. ringi kodumänge külastas mullu keskmiselt 417 inimest, tänavu aga 328. Sellegipoolest paiknevad taaralinlased kogu liiga pealtvaatajate arvestuses korralikul 6. kohal. Keskmise külastatavuse tabelis hoiab 8. kohta tänavuseks hooajaks Premium liigasse tõusnud Maardu Linnameeskond, kelle mänge jälgis 1. ringis kohapeal keskmiselt 293 inimest (mullu Esiliigas sama number 96, tõus seega 206%). FC Kuressaare keskmise pealtvaatajate arvuga 236 on võrreldes 2018. aasta 1. ringiga tõstnud kodumängude külastatavust 103% ning Tallinna Kalevi keskmine pealtvaatajate arv 204 on mullu sama perioodiga võrreldes tõusnud 30%.

Premium liiga arendusosakonna juhataja Veiko Soo kommenteeris tänavuse hooaja algust nii: „Rõõm on näha kogukonnajuhtide head tööd ja pingutusi vilja kandmas. Palju on veel hooajast minna aga korralik algus hooajale on tehtud! Nüüd ootab kolimine murustaadionitele ja uued võimalused ja väljakutsed! Tähtis on teha järjepidevat ja kvaliteetset tööd, pakkumaks parimaid kogemusi staadionit külastavatele inimestele!“