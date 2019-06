Jalgpalli esiliigas püstitati läbi aegade publikurekord

Kodumeeskonna 2:1 võiduga lõppenud kohtumist vaatas nii palju inimesi osaliselt tänu sellele, et samal ajal toimus linnas suuremahuline noorteturniir Pärnu Summer Cup, samuti pingutas klubi aga kõvasti ka kogukonnatööga ning mängu kui ürituse korraldamisega - näiteks näitas rahvale oma oskusi slackliner Jaan Roose.

Eesti esiliigas on Pärnu ühtlasi ka suurima keskmise külastatavusega klubi: nende kodumänge on keskmiselt vaatamas käinud 358 inimest, teisel kohal on FC Elva 266 inimesega. Mediaanarvud annavad sealjuures eelise stabiilsemale Elvale: nende kodumängudel on publikuarv vaid ühes kohtumises olnud vähem kui 200 inimest, samal ajal kui Pärnu keskmist numbrit paisutavad paar väga suure publikuarvuga kohtumist.

Kogu esiliiga keskmiseks publikuarvuks on tänavu seni olnud 130 - mullu oli see arv kogu hooaja lõikes näiteks 94.