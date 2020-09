Jalgpalli esiliigas lükati kaks mängu koroonaviiruse tõttu edasi, viirus on jõudnud ka Florasse

Eile selgus, et kaks Kohtla-Järve JK Järve mängijat andsid positiivse koroonaviiruse testi, täna hommikul lisandus üks Tallinna FC Flora U21 mängija. Nimetatud juhtumid ei ole omavahel seotud. Maardu Linnameeskonnas on hetkeseisuga neli positiivse koroonaviiruse testi andnud mängijat.

Edasi lükati täna kell 17.15 Kohtla-Järvel toimuma pidanud Kohtla-Järve JK Järve – Tallinna FCI Levadia U21 mäng ning kell 19.00 Pärnu Rannastaadionil toimuma pidanud Pärnu JK – Tallinna FC Flora U21 vastasseis.

Positiivse koroonaviiruse testi andnud mängijad ja nende lähikontaktsed peavad viibima kaks nädalat eneseisolatsioonis.

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ütles Delfile, et Kohtla-Järve mängijad andsid koroonaproovi, kuna neil esinesid viiruse sümptomid. Flora U21 mängija läks testima, kuna positiivse proovi oli andnud tema pereliige.

"Mõlemale meeskonnale on antud juhis olla isolatsioonis, kuni selgub, kes on olnud nende mängijatega lähikontaktis," sõnas Uiboleht, lisades, et lähikontaktsete tuvastamisega tegeleb Terviseamet.

FC Flora president Pelle Pohlak kinnitas, et kõik Flora U21 meeskonna mängijad teevad täna koroonaviiruse testi. "Kooli keegi ei tohtinud minna ja lisaks palusime ka nende pereliikmetel kodus olla," sõnas Pohlak.

