Jaanus Pruuli: mina ja Slava ei näri küüsi, aga närvesööv oli karikafinaali vaadata küll

"Peame ka arvestama, et kõik see, mis mõned kuud tagasi toimus, on üleminekuturgu mõjutanud. Meie jaoks on viimastel aastatel väga selge strateegiline piirkond uute talentide leidmiseks olnud Aafrika, kuid enamik Aafrika riikidele saatkonnad praegu Schengeni viisat ei väljasta. Me ei taha ka tuua vanu kogenud välismängijaid, kes võivad küll meeskonda tugevdada, aga võtavad siit suure palga ja lähevad ilma üleminekutasuta järgmisse kohta."

Veebruaris sõlmis Paide lepingu koroonakriisi ajal kodumaale kinni jäänud Mali ründaja Hadji Dramega ning enne talvise üleminekuakna sulgumist jõuti kokkuleppele veel ühe Aafrika mängijaga, kelle nime ega positsiooni ei taha klubi avaldada enne, kui mees on Eestis kohal ja klubi meditsiinilise ülevaatuse läbinud.

Küsimusele, mida võtab klubi ette sülle kukkunud euroboonusega, vastas Pruuli: "Me ei tea veel esiteks, milline on loos ja kus meie esimene vastane asub. Kui on välislend, on meil tõenäoliselt kohustus teha tšarterlend. Need võimalikud kulud, eriti kui peaks mäng toimuma kusagil Balkanimaades, on päris korralikud. Täiendavad kulud loovad loomulikult ka uusi võimalusi, aga need ei ole võrreldavad nende summadega, mis liiguvad Meistrite liigas."



Kui Paide saab euromängu pidada kodus, tehakse seda Pärnu rannastaadionil. Foto: Ago Tammik



Tänavune reglemendi muutus, mille kohaselt mängitakse kodus-võõrsil süsteemi asemel eelringides vaid üks kohtumine - loos otsustab, kumma kodus see toimub -, soosib Pruuli sõnul selliseid väikseid meeskondi nagu Paide. "Meil on suurem võimalus üllatada. Oleme näinud palju kordi kasvõi Flora näitel, kui vastased ei jäta avamängus siinmail mingit muljet, aga nädal aega hiljem on 30-kraadises kuumuses vastas justkui FC Barcelona," illustreeris ta oma mõtet.