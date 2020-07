Itaalias mänginud Oliver Jürgens liitus Levadia treeningutega

Aastaid Eesti rahvuskoondise väravat kaitsnud klubi spordidirektor Sergei Pareiko tunnistas Delfi Spordile, et Eesti üks suuremaid talente treenib hetkel nendega. Samas rõhutab ta, et mingeid järeldusi on sellest vara teha.

“Hetkel soovime temaga lihtsalt rohkem tutvuda ja näha tema oskusi, hiljem vaatame edasi,” sõnas Pareiko.

FCI Levadial ja Jürgensil on umbes kuu aega, et langetada koostöö osas otsus, sest 21. augustil sulgub üleminekuaken.

Nõmme Unitedis sirgunud Oliver Jürgens siirdus eelmisel aastal Itaalia Serie A meeskonna Hellas Verona noortesüsteemi, kus suutis U17 meeskonna eest lüüa 13 kohtumises lausa kaheksa väravat.

Kõiges poole aasta pärast liikus ta edasi AS Roma meeskonda, kus U17 satsi eest lõi ta nelja kohtumisega neli väravat.