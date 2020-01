Itaalia tipptreener soovib Ragnar Klavani Inglismaale tagasi tuua

Portaali teatel on detsembris Evertoni peatreeneriks saanud Ancelotti palunud koheselt Klavani tegemisi Itaalias jälgida. Kaitseliini tugevdada sooviv Ancelotti on just eraldi Klavani välja toonud ning andnud klubi juhtkonnale teada, et soovib eestlase tagasi Inglismaale tuua.

Itaalia meedia kohaselt pole Everton ametlikku pakkumist veel Cagliarile eestlase osas teinud, aga Klavan on Ancelotti huvist teadlik.

Klavani võimaliku liitumise Evertoniga teeks veelgi põnevamaks see, et tegu on klubi linnarivaali Liverpooli endise mängumehega. Teatavasti mängis Klavan Liverpoolis aastatel 2016-2018 ning sai selle aja jooksul kirja ka kaks väravat.

34-aastane Eesti koondislane on veetmas teist hooaega Itaalias, Cagliari ridades. Klavanil on käsil suurepärane hooaeg, kui koduklubi on tabelis koguni kuuendal kohal. Tähtis roll edus on ka eestlasel, kes tänavu platsil käinud 14 kõrgliiga kohtumises.