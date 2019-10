Itaalia meedia: Ragnar Klavan treenib klubikaaslastest eraldi

Cagliarinews24.com andmetel alustas Cagliari meeskond eile treeningettevalmistust pühapäevaseks AS Romaga võõrsilmänguks, kuid Klavan harjutas teistest eraldi.

Viimasest liigamängust Veronaga - lõppes 1:1 - jäi Klavan eemale, sest tundis lihastes ebamugavustunnet.

Eile selgus, et Klavan jääb 10. oktoobril Valgevenega ja 13. oktoobril Hollandiga peetavast EM-valikmängust eemale. Peatreener Karel Voolaid selgitas kapteni ootamatut puudumist järgnevalt: "Ragnar on Itaalias ja jääb seekord isiklikel põhjustel eemale. Pidasin temaga eelmine nädal vestluse ja resümee oli, et kui ta tunneb erinevatel põhjustel ja asjaoludel, et ta ei saa hetkeolukorras võistkonda täies jõus ja tahtmises aidata, siis on parem, kui ta saab keskenduda enda tegemistele. See on seotud nii klubi kui pere tegemistega. Kui oleks mõne olulise vigastuse või terviseprobleemiga tegu, siis oleks ilmselt tulnud ka kuskilt sellekohane teade."