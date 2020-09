Itaalia meedia: Milano Inter soovib osta Oliver Jürgensi

Jürgens, kes liitus eelmisel suvel Verona Hellasega, mängis kevadel laenulepingu alusel AS Romas, kus lõi U17 meeskonna eest nelja mänguga kokku neli väravat.

Laenuleping Romaga peaks läbi saama 31. augustil, kuid edasine on väga lahtine.

Täna kirjutas Itaalia meedia, et Antonio Conte juhendatav Milano Inter peab hetkel Veronaga läbirääkimisi, et Jürgens endale osta. Lisaks olevat itaallaste andmetel andeka eestlase palkamisest huvitatud Hispaania tippklubi Valencia ja inglaste Leicester City.

Noore mängumehe isa Jüri Jürgens tunnistas juuli lõpus Eesti Päevalehele, et variante on mitmeid. „Esimene eelistus oleks ikka AS Roma. See on hea klubi. Praegu pole veel kokkulepet saavutatud. Soov oleks profileping,” avaldas Jüri Jürgens.