Itaalia meedia: AS Roma on ostmas Eesti tulevikulootust

Maineka Itaalia spordilehe andmetel on 16-aastane Jürgens jäänud oma hea mänguga silma AS Roma spordidirektorile Gianluca Petrachile. Nooruke eestlane on löönud tänavu Itaalias Hellas Verona U17 meeskonna eest 13 liigamänguga kokku kaheksa väravat.

Corriere dello Sport nimetab eestlast suurepäraseks väravavõimaluste realiseerijaks, kes on samas suuteline edukalt mängu ehitama ja kaaslastele häid sööte jagama.

Itaalia väiksemad spordiportaalid (näiteks laroma24.it) on juba väitnud, et Roma on Jürgensi üleminekus kokkuleppele jõudnud. Ametlikku uudist selle kohta siiski veel ei ole.

AS Roma oleks Jürgensi jaoks kindlasti suurepärane koht arenemiseks, sest just selle klubi noorteakadeemiat peetakse Itaalias üheks parimaks.