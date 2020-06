Itaalia kõrgliigasse pääsenud Eesti jalgpallur: selle nimel on palju vaeva nähtud

Itaalias palliv Lisette Tammik on Napoliga tulnud kahel järjestikusel aastal liigavõitjaks, kirjutab Soccernet.ee. Esimesel hooajal sõideti vastastest üle Serie C-s ning tänavu pandi kinni ka Serie B.

Pikalt pausil olnud Itaalia naiste liigajalgpall sai 8. juunil kinnituse, et tänavune hooaeg on enneaegselt lõppenud, mis tähendas Tammikule (21) ning Kubassovale (24), et järgmisel hooajal pallitakse kõrgeimal liigatasemel.

"Eesmärk oli koht tagada Serie A-s ja see meil ka õnnestus. Olen väga õnnelik, sest selle nimel on palju vaeva nähtud," rääkis Tammik.

"Meil on olnud mõlemal hooajal väga kokkuhoidev ja suure hingega võistkond ning sellepärast ka nii head tulemused," rääkis Tammik Napoli viimaste aastate edust. "Napoli on mu esimene välisklubi ja kõik pole nii lihtne olnud, kui tunduda võib. Ma arvan, et olen häid mänge näidanud, kuid alati saab paremini," ütles 38-kordne internatsionaal.